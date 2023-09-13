Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı; hamile kadın öldü

İstanbul Fatih'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yasin Levent yaralanırken, yanında bulunan ve otobüsün altına savrulan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı.

HAMİLE KADIN, KURTARILAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.