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Fatih'te metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Giriş: 10.06.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
AA

Balat Mahallesi Abdi Subaşı Mektebi Sokak'taki 4 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bazı itfaiye araçları ise dar sokağa girmekte zorlandı.

İtfaiye görevlileri, yangına müdahale sırasında yan apartmanın çatısına da çıkarak söndürme çalışması yaptı.

Alevlerin sirayet etmesini önlemek amacıyla yakındaki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ile bazı binaların duvarlarına da su sıkıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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