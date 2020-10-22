Fatih'te kamyonetin kasası üst geçide çarptı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Said Hamdo yönetimindeki 06 BJ 9179 plakalı kamyonet, Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, altından geçmeye çalıştığı üst geçide çarptı.Kasası üst geçide sıkışan kamyonetini kurtarmak için aracından inen sürücü, lastiklerin havasını indirerek bulunduğu yerden çıkmaya çalıştı.Polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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