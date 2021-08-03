İki çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele ateş açtı

İHA

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen Ümit A. henüz bilinmeyen bir sebeple iki çocuğunu rehin aldı. Pencereden küfürler savuran Ümit A'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÇOCUKLARINI BIRAKIP HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokağa yaya ve araç trafiğine kapatarak Ümit A’yı ikna etmeye çalıştı. İHA'nın haberine göre; bir süre sonra çocukları bırakan adam bu sefer de pencereden tehditler savurarak tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis özel hareket ekipleri ise düzenledikleri başarılı operasyon ile Ümit A’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.