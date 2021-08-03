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Fatih'te iki çocuğunu rehin alıp pencereden rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Fatih’te alkollü olduğu öğrenilen bir kişi iki çocuğunu rehin alarak ilk önce sağa sola küfür savurdu, daha sonra ise çocuklarını bırakarak tüfek ve tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Çocuklarını rehin alan adam, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı

03.08.2021 - 06:22 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te iki çocuğunu rehin alıp pencereden rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
İki çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele ateş açtı
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İHA

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen Ümit A. henüz bilinmeyen bir sebeple iki çocuğunu rehin aldı. Pencereden küfürler savuran Ümit A'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÇOCUKLARINI BIRAKIP HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokağa yaya ve araç trafiğine kapatarak Ümit A’yı ikna etmeye çalıştı. İHA'nın haberine göre; bir süre sonra çocukları bırakan adam bu sefer de pencereden tehditler savurarak tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis özel hareket ekipleri ise düzenledikleri başarılı operasyon ile Ümit A’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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