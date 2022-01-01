Fatih'te gece saatlerinde kaza: 6 yaralı

İHA

Kaza, Fatih, Adnan Menderes Bulvarı Caddesinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DKS 270 plakalı otomobil, Aksaray yönünde giderken yolun sağına girmeye çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVP 808 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi. Kaza sonrası hafif ticari araç ile otomobilde bulunan 4'ü kadın 6 kişi yaralandı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri kaza sonrası yaralananlara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan her iki araçta çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.