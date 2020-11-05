Fatih'te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksi şoförü tutuklandı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü, ters yönden sındaan gelen filyasyon ekibine bıçak göstererek tehdit ve hakaretlerde bulundu.Filyasyon ekibinin şikayeti üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ticari taksi sürücüsü Hüseyin D'yi 4 Kasım'da Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakaladı.Filyasyon ekibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla ekibin arabasına doğru yürüdüğü, ekibin araçla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede silahla tehdit ve hakaret suçundan tutuklandı.