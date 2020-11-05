Fatih'te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksi şoförü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü Hüseyin D., filyasyon ekibini taşıyan aracın karşısına çıkması üzerine taksiden indi.

Araca doğru yürüyen Hüseyin D., filyasyon ekibine bıçak göstererek tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Filyasyon ekibinin şikayeti üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri çalışmanın ardından taksi sürücüsü Hüseyin D'yi, 4 Kasım'da Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı.

Filyasyon ekibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla ekibin arabasına doğru yürüdüğü, aracın olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede silahla tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.