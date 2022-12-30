DHA

26 Şubat 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' ile başlayan projenin yasal süresi, 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Yasal sürenin sona ermesine az bir süre kala evcil hayvanı olan vatandaşlar, akşam saatlerinde, Fatih'te bulunan veteriner kliniğine akın etti. Kedi ve köpeklerini getiren vatandaşların kimi çip taktırırken, kimileri ise çip taktırma sonrası kimliklendirme işlemi yaptırıyor.

Çip taktırma işlemi sonrası kayıt sırası bekleyen İsmail Doğan, Son iki gün kaldı. İşten geldiğimde annem haber verdi. Cezası olduğunu söyledi. Bir an önce taktırmak istedim. Cezadan değil de yaptıralım istedim. Sırayı görüyorsunuz, bayağı kalabalık. Şu an kayıt sırası bekliyoruz dedi.

YAKLAŞIK 1 HAFTADIR YOĞUNLUĞUMUZ ÇOK YÜKSEK

Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Ayşe Nesrin Mert, Çip takılması gerektiği, yaklaşık 2 yıldır bilinen bir gerçek. Ancak maalesef hasta sahiplerimiz 'yasa yürürlüğe girecek mi, girmeyecek mi' diyerek bu günlere kadar gelmişler. Yaklaşık 1 haftadır yoğunluğumuz çok yüksek. Yarın da aynı yoğunluğu bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar, sabaha kadar, mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Hastalarımıza önce sırayla çip takılıyor. Ardından çip kuyruğuna girip kayıtları yapılıyor diye konuştu.