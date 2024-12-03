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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te engelliler geleneksel şenlikte buluştu | Son dakika haberleri

        Fatih'te engelliler geleneksel spor ve eğlence şenliğinde buluştu

        İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaklaşık 350 öğrenci performans sergiledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:40
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        Fatih'te engelliler geleneksel şenlikte buluştu
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        İstanbul'un Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü iş birliğinde 7’nci Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi.

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çok sayıda kaymakam ve vatandaş katıldı.

        Şenlik kapsamında engelli bireyler; işaret diliyle İstiklal Marşı, halk oyunları, şiir okuma ve farkındalık yürüyüşü gibi birbirinden renkli gösteriler sundular. Ayrıca, etkinlik boyunca vatandaşlar masa tenisi, golf ve hokey gibi birçok spor yapma fırsatı buldu.

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        Engelli bireylerin huzur ve refahlarının artmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan şunları söyledi:

        "Fatih'imizde ve şehrimizde yaşayan tüm engelli yavrularımıza sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bizler; insanı, aileyi muhafaza eden, birlikte huzur ve esenlik içinde yaşayacakları yaşam alanları oluşturan, insani ilişkilerin, hasletlerin gelişmesini sağlayan, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler için şehir tasarımı yapan bir medeniyetin mensuplarıyız.

        Öyle bir ecdada sahibiz ki sadece insanla sınırlı kalmayıp, doğayı, ağacı, yaşamı paylaştığımız hayvanları da koruyup gözeten bir anlayışla hizmet üretmişlerdir. Gurur duyarak söylüyorum: Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir, Merhamet, şefkat, anlayış medeniyetidir. Bu medeniyetin dili; 'Yaradılanı severiz Yaratan’dan ötürü' diyen Aşık Yunus'un dilidir. Çünkü biz, sahip olduğumuz, sevgi duyduğumuz her şeyi Cenab-ı Hakk'ın yarattığına inanırız.

        Aramızdaki farklılıkları, özel durumları yaratan da O'dur. Biz dünyaya rıza penceresinden bakıp 'Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler' diyenlerdeniz. Dolayısıyla, hiçbir engel, hiçbir farklılık insanca yaşamaya, birbirimizi insanca anlamaya engel değildir. Yüreğimizde taşıdığımız vicdan, Allah'ın kulları arasında -şu veya bu nedenle- ayrımcılık yapmamıza, herhangi bir cana hor gözle bakmamıza müsaade etmez.

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        Bizim inancımız, töremiz buna asla izin vermez. Bilakis hepimiz, hangi konumda olursak olalım, hayatı zorlaştıran engelleri kaldırmakla mesulüz. Hz. Peygamberimiz: 'İnsanlara yardım edene, Allah yardım eder' buyurmaktadır.

        Biz her zaman, esas engellerin uzuvlarda değil, anlayıştan uzak, empati yeteneğinden yoksun, sevgisiz kalplerde olduğuna inandık. Engelli hayatları yaşam sevinciyle doldurmak, büyük çaba ister, fedakârca davranmayı gerektirir. Fedakarlığın ne demek olduğu ise en iyi anne babalar bilirler.

        Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimi ve onların fedakâr anne babalarını, bir kez daha, muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle, Fatih Belediyesi olarak, Engelli kardeşlerimizin ve ailelerimizin her zaman yanınızda ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi hatırlatıyorum.

        Yeni dönemimizde, inşallah, herkesi, her kesimi kapsayan, Özellikle de çocuklar, kadınlar, engelli kardeşlerimize Pozitif öncelik tanıyan hizmetlere ağırlık vereceğiz. Gayemiz ilçemizde daha huzurlu, güvenli, sakin bir yaşam tesis edebilmektir."

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        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
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