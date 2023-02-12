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Fatih'te el freni çekilmeyen otomobil yokuştan kayarak 3 otomobil ile bina duvarına çarptı

İstanbul Fatih'te, yokuşta el freni çekilmeyen otomobil, geri kayarak bir binanın girişindeki dairenin duvarına çarparak durdu

Giriş: 12.02.2023 - 06:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te el freni çekilmeyen otomobil yokuştan kayarak 3 otomobil ile bina duvarına çarptı
El freni çekilmeyen otomobil duvara çarptı
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AA

Yabancı plakalı otomobil, Kariye Mahallesi Yörük Sokak'ta durdu.

İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak park halindeki 3 araca çarptı. Sokakta yokuştan aşağı geri kaymaya devam eden otomobil, bir binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle dairenin penceresinin demir korkulukları ve cam kırılırken, duvarın bir kısmı da yıkıldı. Bu sırada odada yatan 2 kişi korkuyla uyanarak dışarı çıktı. Ev sahipleri şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından otomobil, olay yerinden kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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