Fatih'te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 kişinin çöp kutusunun yanına bıraktıkları motosikleti yakması cep telefonu kamerasınca kaydedildi
Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokakta motosikleti çöp kutusunun yanına bırakan 2 kişi, benzin bölümünü çakmakla tutuşturarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Motosikletin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çöp kutusunun yanına motosikletin bırakılması ve yakılması bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.