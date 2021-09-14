Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Zeyrek Mahallesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde 4 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan daire içerisinde mahsur kalan Tülay Yıldırım'ı merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.