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Fatih'te otel yangını: 60 kişi tahliye edildi

İstanbul Fatih'te bulunan 6 katlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında oteldeki 60 kişi tahliye edildi

Giriş: 12.12.2022 - 02:04 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te 6 katlı otelde yangın paniği
AA

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aksaray'daki 6 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle oteldeki 60 kişi tahliye edildi. AA'nın haberine göre; polis, tedbir amacıyla Turgut Özal Millet Caddesi'ni Yenikapı istikametinde tek yönlü trafiğe kapattı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında otelde maddi hasar oluştu.

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