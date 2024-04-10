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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın

        Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın

        İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 06:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 06:53
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        Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın
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        Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi’ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, caddede güvenlik şeridi oluşturdu. AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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