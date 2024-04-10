Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın
İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü
Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi’ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, caddede güvenlik şeridi oluşturdu. AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.