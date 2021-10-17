Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.