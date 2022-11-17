Fatih'te tarihi bina alev alev yandı

DHA

Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tarihi binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi binada çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine yangına Fatih, Şişli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler müdahale etti. DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Binada yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.