Fatih'te 2.5 milyonluk hırsızlık!

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İstanbul'un Fatih ilçesinde, iş hanına giren 2 kişi, güvenlik kameralarını kırıp 2.5 milyon liralık hırsızlık yaptı.

Olay, dün gece saatlerinde Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İçerisinde tespih, kuyumcu ve altın atölyelerinin bulunduğu hana giren 2 hırsız, önce güvenlilik kameralarını kırdı.

DÖVİZ, TESBİH, ALTIN, GÜMÜŞ... Ardından İş hanındaki dükkanlardan döviz, tespih, altın, gümüş gibi toplam değeri 2.5 milyon lira olan malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Sabah durumu fark eden iş yeri sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. REKLAM

KAMERALARI KIRDIKLARI ANLAR KAMERADA Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikleri anlar ise güvenlik kameralarında yansıdı.

"800 BİN LİRA ZARARIM VAR" İş hanında değerli tespihler satan Murat Akbulut, "Saat 11.00 civarında komşum aradı, bana hanın soyulduğunu söyledi, ben de buraya geldim. Geldiğimde gördüğüm manzara, kasamı dükkandan çıkartmışlar. İçindeki altınları, paraları dövizlerin hepsinin almışlar. Dükkanda, kaliteli tespihlerim vardı 7 tane, tespihlerimin piyasa değeri yaklaşık 150 bin liraydı. 3 adet bilezik, 21 Bin dolar civarı döviz, 8 bin TL nakit para 8-10 adet çeyrek altın vardı. Toplamda yaklaşık 800 bin lira civarında zararım var" dedi. REKLAM

"HAN OLARAK 2.5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR" İş hanında dükkanı olan Doğuş Yayla, "Gece 23.45 civarında hana hırsızlar girmiş. Handaki hemen hemen bütün dükkanları patlatmışlar. Bizim zararımız toplam 800 bin ila 1 milyon lira civarında. Han olarak da toplama 2.5 milyon lira zararımız var. Kasalardan altın, döviz ve gümüş değerli eşyalarımızı almışlar" ifadelerini kullandı.