Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

DHA

Olay, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısmen çöken ahşap metruk binada inceleme yaptı. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı. DHA'nın haberine göre; olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Çöken ahşap metruk binanın enkazının, gündüz saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.