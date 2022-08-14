Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışma bitti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00’da asfalt bakım çalışmaları başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.