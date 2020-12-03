AA

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 3 Aralık'ta engelli bireylere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Gününde farkındalık çalışmaları yapılıyor.Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Dünya Engelliler Günü için renklendirildi.Türkiye Beyazay Derneğinin talebiyle gerçekleştirilen görsel şölen, saat 22.00'de sona erecek.

Beyazay Derneği Başkanı Nejla Sümer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde en fazla sıkıntıyı engelli bireylerle yakınlarının yaşadığını aktardı.Sümer, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde FSM Köprüsü mavi renk ile ışıklandırılmasını talep ettik. Hepimizin bu süreçte maviye ihtiyacı var. Mavi, umuttur diyoruz. Işıklandırma talebindeki amacımız toplumda engelliler ile ilgili farkındalık oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.