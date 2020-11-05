Fatih sondaj gemisi göreve başladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz´in Fatih´i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi.