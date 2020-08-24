Fatih Portakal istifa mı etti? Fatih Portakal FOX TV'den neden ayrıldı?

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Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Taraflardan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Portakal'ın "emeklilik"te kararlı olduğu, Seferihisar'a yerleşeceği öne sürüldü.

ZEYREK: KİM GELECEK BİLİYORUM

Habertürk Gündem programına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, "Konu ile ilgili gelişmeleri biliyorum ama o kanalda sözleşmeli şekilde yorum yapan çalışanım. Fatih Portakal'ın yerine kimin geleceğini de biliyorum" dedi. O ismin kim olacağının sorulması üzerine Zeyrek, kanalın yöneticilerinin açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1967, Nazilli (Aydın) doğumlu Fatih Portakal, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi için Avustralya'ya gitti. 1997'de Türkiye'ye dönen Portakal, 2005 yılına kadar Star TV'de muhabirlik yaptı. Daha sonra Kanal D'de görev alan Portakal, 2010'da Fox TV'ye geçti. 2010-2013 arasında Çalar Saat programını sunan Portakal, 2013'ten bu yana kanalın ana haber sunuculuğunu yaptı.

Armağan Toper ile evli olan Portakal'ın "Ses'siz" ve "Aklımla Dalga Geçme" adlı kitapları da bulunuyor.