Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özgökçen, 90 dakika mücadele eden takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Sezonun ilk yarısını tamamladık. Sezon başından beri hep mücadele edecek bir takım oluşturma gayreti içerisindeydik. Belki mağlup olabiliriz, galip gelebiliriz, berabere de bitebilir ama Konyaspor futbol takımı 90 dakika boyunca mücadele edecek bir takım olacak dedik. Hamt olsun ki bugün 19´uncu maç sonrasında görüyoruz ki; puan, galibiyet tabi bunlar güzel şeyler. Bunları bir tarafa bırakın ama ben 90 dakika mücadele eden, oyunu alma arzusu içerisinde olan bir takım oluştuğu için takımımla, teknik ekibimizle hepsiyle gurur duyuyorum. Mücadele azminin bir sonucu olarak bugün de Konyaspor belki tarihinde ilk defa ikinci sırada, lidere 7 puan yakınlıkta, 3´üncü sıradaki takımdan 6 puan uzakta olarak ligin ilk yarısını sonlandırdı. İnşallah ufak, tefek takviyeler yapabiliriz. Hocamızın elimize ulaşan bir raporu var, ona göre bakacağız. Belki takviye de gerekmeyebilir. Kararı yönetim kurulumuzla vereceğiz. İkinci 19 maçı da, bu şekilde mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz. Futbol skora dayalı bir oyun. Kazandığınız zaman mutlaka mutlu olursunuz. Beşiktaş gibi ülkemizin güzide takımlarından birisini mağlup ettiğiniz zaman, ister istemez bir sevinç oluşuyor. Tabi ki şu anda herkes mutlu" ifadelerini kullandı.
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