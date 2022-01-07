Galası yapıldı

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'Nalan'ın galasında gösterim öncesinde 'Nalan'ın yönetmeni ve senaristi Fatih Mutlu, "Güzel olması için elimden geleni yaptım ama film çekerken arkadaşlarım benimleydi ve onlarla birlikte, onlar sayesinde çok güzel oldu" dedi.

Filmin Oyuncuları Ne dedi?

Açelya Topaloğlu: İçim içime sığmıyor. Şu an o durumdayım."

Sergen Deveci: Bence, yıllar sonra dönüp arkamıza baktığımız zaman, güvenebileceğimiz, sığınabileceğimiz bir iş yaptık. Umarım daha da güzellerini yaparız. Hocamız burada. Kendisi yazıp, yönetti. Güzel çalıştık. Çok eğlendik. Set çok güzeldi. Karakterler ve film çok güzeldi. Bugün hepimiz galada ilk kez seyredeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız. Ama tabii ki nihai sonucu seyirci belirleyecek. Böyle bir işte olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten kağıt üzerinde ikna eden bir senaryo okuduk ve çok güzel insanlar tanıdım. Onlarla beraber bu işi yaptım. O yüzden çok güzel böyle bir işte olmak.

Açelya Topaloğlu - Sergen Deveci

Berna Koraltürk: Çok güzel bir ekiple bir aradaydık. Çok güzel bir süreç geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki izleyen herkes de bizimle aynı heyecanı paylaşır.

Hünkar Nihal Konar: Çok heyecanlı ve mutluyum.

Bülent Alkış: Filmi seyircinin takdirine sunuyoruz.

Oğuz Haksever: Yabancısı olmadığım bir roldü, malum televizyon alemi. Biz oturduğumuz yerden film izlerdik ama olağanüstü bir iş bu, olağanüstü bir emek var. Hem alın teri hem akıl teri var ve harika bir ekip var. Böylesine bir projede yer almaktan çok mutluyum. Başarılı olmasını, verilen emeğin karşılığının alınmasını diliyorum.

Bahtiyar Engin: Bu filmin bana en önemli hediyelerinden biri, (filmde) uzun zamandır tanıdıklarım vardı. Tanımadıklarım da vardı. Şahane dostluklar hediye etti. Biz çekerken gerçekten bir aile gibi olduk. hala görüşüyor, birbirimizi arıyor, soruyoruz. Müthiş eğlendik. İnanıyorum ki seyirci de izlerken çok eğlenecek.

Taha Ünal: Kendimi çok şanslı hissediyorum, böyle değerli insanlarla, ustalarla birlikte olduğum ve oynadığım için. Biz gerçekten çekerken çok eğlendik. Umarım seyirci izler ve onlar da bizim kadar eğlenir.

Filmin Ertuğrul Fındık ile ortak yapımcısı Eren Dişli: Benim ilk yapımcılık tecrübem oldu. Bu serüvenin ilk adımı bu oldu. Çok da güzel bir tecrübe oldu benim adıma. Bütün ustalarım ve yeteneklerimiz hep birlikte çok güzel bir iş çıkardık bence.

Eren Dişli, galaya sevgilisi milli voleybolcu Zehra Güneş ile katıldı.