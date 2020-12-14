MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında yarın Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırlayacak.
Maç öncesi AA muhabirine konuşan Fatih Mert, Hatayspor karşılaşması için, "Burada iki hususu belirtmek istiyorum; Hatayspor'un futbolcuları Kovid-19'a yakalandığı için ertelenen bir maçımız var. Ama maalesef şimdi de bizim Kovid-19'a yakalanan futbolcularımız var." ifadelerini kullandı.
Başkan Fatih Mert, sarı-lacivertli takımda da şu anda önemli futbolcuların Kovid-19'a yakalanmış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Önemli futbolcularımız pozitif çıktı. Bu işlerden adaletsiz bir durum doğacak gibi görünüyor. Bugün başka takımlar için de böyle olabilir. İşte biz, Hatayspor 14 sayısına düştüğü için maçlarını iptal ettirdi. Şu anda hazır bir takım görüntüsünde oynuyor. Bilmiyorum şuan Kovid-19'lu futbolcuları var mıdır, yok mudur ama biz de önemli futbolcularımızdan Kovid-19 olanlar var şu anda ama çıkıp oynamak zorundayız. Aynı şekilde Galatasaray maçında bizim 9 futbolcumuz Kovid-19'a yakalanmıştı. Biz çıkıp Galatasaray gibi zorlu bir deplasmanda oynamak zorunda kaldık ve 1-0 maalesef mağlup olduk. Burada biraz çok adil olmayan sonuçlar doğacak gibi geliyor."
"HAKEM CAMİASINA DA SAYGI DUYUYORUZ"
Hatayspor maçını hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceğini hatırlatan sarı-lacivertli Kulüp Başkanı Fatih Mert şöyle devam etti:
"Maçın hakemi Hüseyin Göçek, hakemlerle ilgili hiç konuşmak istemiyoruz. Ankaragücü olarak da mümkün olduğu kadar konuşmamaya çalışıyoruz, hakem camiasına da saygı duyuyoruz. Saygımızı sonuna kadar da korumak istiyoruz ama Hüseyin Göçek'in geçen sene 2 tane maçımız da vermiş olduğu kararlarla sonuç aleyhimize döndü. Bu sene de oynadığımız Çaykur Rizespor'a 5-3 kaybettiğimiz maçın VAR hakemiydi, orada da bazı kararlarla maça direk etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bir art niyet aramamakla beraber maçımıza adil bir yönetim, hakemden adil kararlar bekliyoruz."
Fatih Mert, "Hatayspor maçına da Gençlerbirliği maçına da tabii ki galip gelme parolasıyla çıkacağız. Bu iki maçı almamız çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.
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