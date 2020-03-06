06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 25'inci haftasının açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından deplasman ekibinin başkanı Fatih Mert, hakem yönetiminden dert yandı.
Maçın başında penaltıdan gol yiyerek geriye düştüklerini hatırlatan Mert, "Ondan sonra dengeyi sağladık. Daha sonra atak yapmaya başladık. Sedat'ın düştüğü pozisyonda hakem penaltı vermedi. VAR'a da gidemedi. Geçen hafta Sivas maçında 35'inci dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Ankaragücü olarak ne şartlarda buraya geldiğimizi bütün spor kamuoyu biliyor. Bu takım ligin ilk devresinde transfer yapamadı. Çok zor şartlarda oynadı. Transfer yapamadığı için rakipleriyle eşit olamadı. Hakemleri de anlamıyorum. Göreve geldiğim günden beri 4,5 aydır bugüne kadar hiç konuşmadım ama Türkiye'de konuşmak mı gerekiyor bilmiyorum. Konuşanın sesinin fazla çıktığı zaman mı bu işler yapılıyor anlamıyorum. Ben vicdan diyorum. Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara bu pozisyon nedir diye sordum. Sedat'ın pozisyonunun penaltı olduğunu söylediler. Bize çok kolay çalınıyor ama maalesef bize verilmesi gereken penaltılar verilmiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Bugün 5-6 futbolcumuz sarı kart gördü. Geçen hafta da keza. Kaybettiğimiz maçların çoğunu 10 kişi oynayarak kaybettik. Bu kulüp burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen herkes vicdanlı olsun. 110 yıllık bir kulüp burası. Bizi bu kadar kolay harcamayın. Oyuncular ve teknik ekip de penaltı olduğunu düşünüyorlar. Son pozisyonda hakem VAR'a gitti. O pozisyonda niye gitmedi, onu anlayamadık. VAR neden uyarmadı? Aslında söylenecek çok şey var da malum sebeplerden dolayı söyleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİR RÖPORTAJ VERMEK İÇİN 1 SAAT BEKLEMEK ZORUNDA KALMAYALIM"
Yayıncı kuruluş konusuna da değinen Mert, "Yayıncı kuruluşun haklarını savunmayı Kulüpler Birliği'nde dün de konuştuk. Tüm kulüpler ellerinden geleni yapıyorlar. Yayıncı kuruluşu da beklemem gerekiyor. Bu çok değişik bir uygulama. Buna bir standart getirilebilir. 4-5 kulüp 150 bin lira ceza almış. Bu çok mantıklı gelmedi bana. Bunun bir yeri ayarlanabilir. Biz de çıkıp rahat rahat söyleyeceğimizi söyleyelim. Bir röportaj vermek için 1 saat beklemek zorunda kalmayalım" diye konuştu.
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