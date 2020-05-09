TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'ne yapılan testler sonucunda teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından 3 kişinin korona virüs taşıdığı tespit edildi. Sancaktepe Futbol Kulübü Başkan Fatih Kol, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kol, test sonucu pozitif olan 9 kişinin tam kontrolü yapılması için hastane ile temas halinde olduklarını ifade ederek, “Test sonuçlarımızın ardından 9 kişide korona virüs çıktı. Şimdi tekrar hastaneyle temas halindeyiz. Tam teşekküllü tedaviden geçirip teknik heyet ve pozitif olanları karantina altına alcağız. Antrenmanlarımızı durdurduk. Çıkmayan oyuncularımızı da başka yerde konaklatacağız. Liglerin bu şekilde oynanması zor olacak. Liglerin ertelenmesi gerekiyor. Çünkü birçok takımda var. Takımı en erken toplayan kulüplerdeniz. Sonuçları direkt paylaştık. Tek korkumuz; diğer kulüplerde de çıkması ve bunun açıklanmaması. Bu durumda kaos olur. Tüm takımlar sporcularını toplayıp hızlıca test yapsınlar ki resim ortaya çıksın. Hem federasyon hem bakanlık karar verebilsin. Tüm kulüplerden şeffaf olmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.
"FEDERASYONUN BAŞLAMA KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ"
Fatih Kol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Federasyonun bu kararı gözden geçirmesini arzu ediyoruz. Bu ligler ertelendiği zaman yeni sezon ile çakışacağı için onun takvimini ertelesinler. Bu şekilde tescil olmaz. Federasyondan destek aldığımız yok. Takım sahibiyiz, kendi imkanlarımızla masraflar yapıyoruz. İptal olursa bizim yıllık zararlarımızı kimse karşılayamıyor. Kararın tekrar gözden geçirilmesini arzu ederim. Topu birbirine atmasınlar, topu ortada buluşturup karar versinler. Bunu büyüklerimiz yapıyorsa biz sporu nasıl yöneteceğiz" açıklamasını yaptı.
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