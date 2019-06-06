Fatih Keleş, altın kemerlere koşuyor

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünya şampiyonluk eleme maçı niteliği taşıyan Fatih Keleş ve Liam Paro arasındaki mücadeleye iki altın kemer birden koyduklarını belirterek, "Kazanan boksör, WBO Global ve IBF Kıtalararası şampiyonluk kemerini alacak ve bu da karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şayet Fatih, bu karşılaşmayı kazanırsa dünya şampiyonluk maçına çıkmak için önünde bir engel kalmıyor. Bu yıl Amerika’da üç boksörümüz maça çıktı. Maalesef bunlardan ikisi kaybetti, biri ise maçı önde götürmesine rağmen kolundan sakatlanarak bırakmak zorunda kaldı. İşte o maç geçtiğimiz günlerde süper şampiyon Anthony Joshua’yı nakavt ederek büyük sansasyon yapan Andy Ruiz’e karşıydı. Avrupa’da önümüze geleni devirdik ve çok büyük şampiyonluklara imza attık. Bu yıl Amerika’ya açılalım dedik ve istediğimiz sonuçları henüz alamadık. Şimdi Avustralya’da mücadele edecek olan Fatih Keleş’in bu yenilgi serisine son vererek şansımızı tersine çevirmesini bekliyoruz" diye konuştu.
"BOMBA GİBİYİZ"
Başantrenör Bülent Başer de karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "24 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Avustralya’ya ulaşabildik. Aradaki saat farkına alışmaya çalışıyoruz. Türkiye ile buranın arasında yedi saat fark var. Burada da iki gün antrenman yaptıktan sonra hafif antrenmanlar ile maç gününü beklemeye koyulduk. Şu an için her şey yolunda. Herhangi bir sakatlığımız bulunmuyor. Fatih maça çok iyi konsantre olmuş durumda ve karşılaşmanın ne anlam taşıdığının da farkında. Bu kader maçıdır, her iki boksör için de. Kazanan iki kemeri birden beline takarak, dünyanın zirvesine tırmanacak" dedi.
Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, her iki boksörün de yenilgisiz olduğunu ifade ederek, "Fatih, amatör hayatındayken de büyük başarılara imza atmış ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmiştir. Bu bilgi birikimi ve tecrübeler onu karşılaşmada daha avantajlı duruma getirecektir. Biz cumartesi gecesi iki altın kemerin yanında bir de dünya şampiyonluk vizesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!