Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 14. hafta maçına sahne olacak Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Cornelius, Djaniny