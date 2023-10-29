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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Atatürk Olimpyat Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Rohden, Nazım, Güven, Can Keleş

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, Karagümrük karşısında da kazanıp seri yakalamak istiyor. Bordo-mavililer geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

Trabzonspor'u mağlup ederek üst sıralara yükselmek isteyen Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.

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9. RANDEVU İki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1’lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022’de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023’te Trabzon’da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti. REKLAM

TRABZONSPOR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR Trabzonspor cephesi ise ligde istikrarsız bir grafik çiziyor. Lige Teknik Direktör Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında Adana Demirspor’a mağlup olunmasının ardından Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeniden anlaştı. Avcı’nın ikinci dönemindeki ilk maçında evinde Alanyaspor’u mağlup eden bordo-mavililer, çıkış yakalamak istiyor.