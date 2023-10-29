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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN! Karagümrük Trabzonspor ilk 11'ler ve kadrolar! Karagümrük Trabzon maçı kaç kaç? TS maçı canlı skor - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, geride kalan 9 haftada 15 puan topladı. Fatih Karagümrük'ün ise 9 maçta 9 puanı bulunuyor. Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:02
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        STAT: Atatürk Olimpyat Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Rohden, Nazım, Güven, Can Keleş

        Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

        Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, Karagümrük karşısında da kazanıp seri yakalamak istiyor. Bordo-mavililer geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

        Trabzonspor'u mağlup ederek üst sıralara yükselmek isteyen Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
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        9. RANDEVU

        İki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

        KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

        Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1’lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022’de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023’te Trabzon’da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

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        TRABZONSPOR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

        Trabzonspor cephesi ise ligde istikrarsız bir grafik çiziyor. Lige Teknik Direktör Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında Adana Demirspor’a mağlup olunmasının ardından Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeniden anlaştı. Avcı’nın ikinci dönemindeki ilk maçında evinde Alanyaspor’u mağlup eden bordo-mavililer, çıkış yakalamak istiyor.

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