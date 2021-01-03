Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava değil, insanlar karanlık!" ifadelerine yer verildi.