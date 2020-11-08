Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."