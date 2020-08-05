Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde 1926 yılında kurulan kırmızı-siyahlı takım, uzun yıllardır alt liglerde sürdürdüğü mücadelesini bu sezonki başarılı performansıyla Süper Lig'e taşıdı.
Süleyman Hurma'nın 2018-2019 sezonu öncesinde başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir yapılanmaya giden Fatih Karagümrük, o sezon yer aldığı TFF 2. Lig'de play-off aşaması sonucunda TFF 1. Lig'e çıktı.
TFF 1. Lig'e bu sezon iddialı başlayan kırmızı-siyahlı takım, normal sezonu 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 56 puanla 5. sırada bitirdi ve play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Play-off yarı finalinde eşleştiği Akhisarspor'u 3-3 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek geçen Fatih Karagümrük, finalde Adana Demirspor'un rakibi oldu.
Kırmızı-siyahlı takım, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten finalde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig biletini aldı.
AMATÖR'DEN SÜPER LİG'E UZANAN YOL
2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, 9 sezon içinde Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
Profesyonel liglere 2011-2012 sezonu sonunda dönen kırmızı-siyahlı takım, 2012-2013'te yer aldığı TFF 3. Lig'de play-off'ta mücadele etmesine rağmen ilk maçında Pazarspor'a elenerek TFF 2. Lig'e çıkamadı.
Bir sonraki sezon play-off'ta Bergama Belediyespor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u yenen Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig'e adını yazdırdı.
2014-2015'ten itibaren TFF 2. Lig'de yer alan Fatih Karagümrük, 2018-2019'da play-off'ta sırasıyla Şanlıurfaspor, Manisa FK ve Sakaryaspor'u geçerek TFF 1. Lig'e yükseldi.
Bu sezon ise TFF 1. Lig'de play-off'a kalan İstanbul ekibi, yarı finalde Akhisarspor, finalde de Adana Demirspor'a üstünlük kurarak Süper Lig'e çıktı.
36 YIL SONRA SÜPER LİG'DE
Fatih Karagümrük, 36 yıl aradan sonra Süper Lig'de yer alacak.
Süper Lig'in Milli Lig adıyla oynandığı ilk sezon olan 1959'dan itibaren üst üste 5 yıl bu kulvarda mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, en son 1983-1984'te Süper Lig'de yarışmıştı.
Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de 7. kez mücadele edecek.
TFF 1. LİG'E YÜKSELDİĞİ İLK SEZON SÜPER LİG'E ÇIKTI
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'e yükseldiği ilk sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
Kırmızı-siyahlı takım, son 10 sezon dikkate alındığında ilk sezonunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 6. takım oldu.
Daha önce 2009-2010'da Bucaspor, 2010-2011'de Elazığspor, 2013-2014'te Balıkesirspor, 2017-2018'de de MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'e çıktıkları ilk sezonlarında Süper Lig vizesi almayı başarmıştı.
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