Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Son dakikalardan memnun değilim

Andrea Pirlo: Son dakikalardan memnun değilim

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 4-3 kazandıkları Sivasspor galibiyeti ile ilgili “Takımımdan memnunum ama son dakikalardan değil” dedi.

Giriş: 04.03.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Son dakikalardan memnun değilim
İHA

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Pirlo, “Takımdan memnunum ama son dakikalardan değil. 4-1’lik maç rahatlamamız gerekiyor. Rölantiyi kabul etmemek gerekiyor. Topu çevirmeye devam etmek gerekiyor. Bu yüzden kızdım. Ama ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız. Kazanmak istiyoruz. Son dakikalarda yaşadığımız yaşamak istemiyoruz. Bu şekilde çok puan kaybettiğimiz maçlar oldu” şeklinde konuştu.

"RICCI DAHA İYİ OLACAK"

Pirlo, İtalyan oyuncusu Matteo Ricci’nin yükselen performansının sorulması üzerine, “Ricci kendi kalitesine yakışmayan maçlarla başladı. Sonra sakatlandı ritmi için belli süre geçti. Lige adapte olmaya çalıştı. Onun kalitesine şu an yakışan performanslar var am geliştireceği yönleri de var. Daha da iyi şekilde takıma katkı vermeye çalışacak” cevabını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde hareketlilik!
Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde hareketlilik!
Vicdan turizmi için gelenlere uyarı
Vicdan turizmi için gelenlere uyarı
İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.