Fatih Karagümrük tek golle kazandı

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede hakem Mert Güzenge 68. dakikada beyaz noktayı gösterdi. Ev sahibinde topun başına geçen Fabio Borini hata yapmadı ve Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca İstanbul temsilcisi 3 puana uzandı ve puanını 36'ya yükseltti. Sivasspor ise haftayı 34 puanla tamamladı.