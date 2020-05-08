TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kulüpte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.