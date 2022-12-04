Bu sezon ligde 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı resmen açıkladı. Fatih Karagümrük yaptığı paylaşımda, ''Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.