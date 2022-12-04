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Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Giriş: 04.12.2022 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Bu sezon ligde 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaptı.

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e geçen sezon Fenerbahçe'den transfer olmuştu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı resmen açıkladı. Fatih Karagümrük yaptığı paylaşımda, ''Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.

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