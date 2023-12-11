Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem gitti, Şota Arveladze geldi!

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Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibi, Alparslan Erdem'den boşalan teknik direktörlük görevine ise Şota Arveladze'yi getirdiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır"