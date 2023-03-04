Sivasspor yeni transferi Caicedo'nun 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, daha sonraki bölümde Karagümrük'te Diagne şov başladı. Senegalli yıldız, 45+4'te skora dengeyi getirirken, 53'te bir kez daha sahne alıp takımını öne geçirdi: 2-1.

4-1'e rağmen pes etmeyen Sivasspor, 90+1'de Batuhan Şen'in (kendi kalesine) ve 90+6'da Leke James'in attığı gollerle skoru 4-3'e getirse de son bölümdeki çabası beraberlik için yetmedi.

Goller: Dk. 27 Caicedo, Dk. 90+1 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 90+6 James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+4, Dk. 53 ve Dk. 80 Diagne, Dk. 69 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)