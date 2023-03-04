Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, gollü geçen mücadeleyi 4-3'lük skorla ev sahibi Karagümrük kazandı.
Sivasspor yeni transferi Caicedo'nun 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, daha sonraki bölümde Karagümrük'te Diagne şov başladı. Senegalli yıldız, 45+4'te skora dengeyi getirirken, 53'te bir kez daha sahne alıp takımını öne geçirdi: 2-1.
Karagümrük 69'da Ozdoev'le farkı ikiye çıkarırken, 80'de yeniden sahneye çıkan Diagne kendisinin üç, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-1.
SİVAS'IN NEFESİ YETMEDİ!
4-1'e rağmen pes etmeyen Sivasspor, 90+1'de Batuhan Şen'in (kendi kalesine) ve 90+6'da Leke James'in attığı gollerle skoru 4-3'e getirse de son bölümdeki çabası beraberlik için yetmedi.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Pirlo'nun ekibi puanını 29 yapıp maç fazlasıyla 8. sıraya tırmandı.
İki maç sonra kaybeden 13. sıradaki Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 77 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 77 Feghouli), Colley (Dk. 69 Llajic), Borini (Dk. 85 Lobjanidze), Diagne (Dk. 84 Colin Kazım)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 90 Camara), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Njie), Charisis, Saiz (Dk. 82 James), Gradel (Dk. 82 Alaaddin Okumuş), Caicedo (Dk. 90 Ahmed Musa)
Goller: Dk. 27 Caicedo, Dk. 90+1 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 90+6 James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+4, Dk. 53 ve Dk. 80 Diagne, Dk. 69 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 34 Borini, Dk. 73 Bertolacci, Dk. 89 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Goutas (Demir Grup Sivasspor)