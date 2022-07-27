Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Sharjah ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Otabek Shukurov'un Özbekistan Milli Takımı'nda görev aldığı 46 maçta 5 gol attığı belirtilerek, "Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Otabek Shukurov'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.