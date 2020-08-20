İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Fiorentina, İnter, Bologna, Palermo, Sampdoria, Arsenal, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giymiş 34 yaşındaki file bekçisinin, yeni sezonda Fatih Karagümrük'ün kalesini koruyacağı belirtildi.

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan Viviano'nun, Serie A tarihinin en fazla penaltı kurtaran 8. kalecisi olduğu kaydedildi.