Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te gündeme bomba gibi bir isim geldi!

İtalyan basınında çıkan habere göre; Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile temasa geçti.

Futbolu bıraktıktan sonra Juventus'un çalıştıran Pirlo, 2020/2021 sezonunda siyah-beyazlı ekiple Serie A'da 4. olmuştu.