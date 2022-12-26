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Fatih Karagümrük eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna kattı. Kayserispor'dan transfer edilen İtalyan orta saha ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Giriş: 26.12.2022 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi transfer etti
İHA

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor’a transfer olan Andrea Bertolacci, eski kulübü Fatih Karagümrük ile anlaştı.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul ekibinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl transfer olduğu Kayserispor ile bu sezon 7 lig maçına çıkarken, 1 kez de Türkiye Kupası’nda forma giydi.

Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncu ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci’yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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