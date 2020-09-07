Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'la yolları ayrılan Enzo Roco'yu transfer etti. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada "Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek" ifadelerine yer verildi.

Şilili futbolcunun adı daha önce Denizlispor'la anılıyordu.