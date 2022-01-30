Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kenya Milli Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu Milimu'yu renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Jentrix Shikangwa Milimu'ya başarılar dileriz." denildi.

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