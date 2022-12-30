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Fatih Karagümrük Caulker ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki stoper Steven Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Giriş: 30.12.2022 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük Caulker ile yollarını ayırdı
İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sezon başında kadrosuna kattığı Sierra Leone'li Steven Caulker ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Karagümrük forması ile 6 Süper Lig, 1 Türkiye Ziraat Kupası olmak üzere toplam 7 maçta görev alan Caulker, 472 dakika sahada kalırken 1 de gol attı.

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