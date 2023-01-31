Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? Karagümrük BJK maçı canlı skor ve dakika dakika maç özeti

HABERTURK.COM / AA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1 FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Baniya, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Colin Kazım BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Welinton, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

GHEZZAL VE JOSEF YOK Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamıyor. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamıyor. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Kara Kartal'da Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

14. RANDEVU Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı konuk ettiği altı maçın sadece birini kazanan Fatih Karagümrük (5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Eylül 1961'de 1-0).

Fatih Karagümrük ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Beşiktaş (1M), bu galibiyetlerin dördünde rakip filelere dörder gol gönderdi. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon ligde yer alan takımlar arasında Süper Lig tarihinde 2+ kez karşılaşıp en yüksek gol ortalaması yakaladığı rakibi Fatih Karagümrük (13 maçta 30 gol; 2.3 ortalama).

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Fatih Karagümrük (2G 3B), son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin Süper Lig tarihinde üst üste dört kez sahadan 1 puanla ayrıldığı bir seri bulunmuyor.

Son beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Beşiktaş, bu sezonun ilk 14 karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (6G 5B 3M). Siyah-beyazlıların üst üste altı maçlık galibiyet serisi yaşadığı son dönem ise şampiyon oldukları 2020/21 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde geldi (Şubat-Mart 2021).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (3B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Fatih Karagümrük'e karşı aldı (Ocak 2022'de 1-0).

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