Beşiktaş 33. dakikada Cenk Tosun'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Karagümrük bu gole 49'da Ozdoev ile yanıt verdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Karagümrük ise puanını 23 yaptı.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan siyah-beyazlılar puanını 39'a çıkardı.

5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım’ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci’ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

90. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fabio Borini, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada Ricci'nin kendi yarı alanından verdiği derin pasta Diagne hareketlendi. Kaleci Mert Günok kalesini terk ederek son anda Diagne'den önce müdahale ederek tehlikeyi engelledi.