Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bu akşam oynanıyor. İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de başlayan Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Karşılaşmanın rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Manisa'da yapılacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK: 1 - AKHİSARSPOR: 1 (18' Sabo pen. | 34' Bertuğ)

(İlk yarı sona erdi..)

SAAT: 21.00

HAKEM: Ali Palabıyık

STAT: Vefa

YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 2

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech

AKHİSARSPOR: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Eray, Bjarnason, Rotman, Onur, Vrsjaevic, Bertuğ

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ve Bursaspor'un yanı sıra 1994-1995'ten beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1995'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Bursaspor 1966-1967 ve 2005-2006'da olmak üzere 2, 2011-2012'de Akhisarspor ve 1982-1983'te Fatih Karagümrük birer kez Süper Lig'e çıktı.

Bu 4 ekipten sadece Adana Demirspor daha önce play-off oynadı. 1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında 5 kez play-off'ta mücadele eden Adana ekibi, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı

PLAY-OFF'TA ÜÇÜNCÜ ŞANSSIZLIĞI

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gazişehir Gaziantep),Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı),Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.