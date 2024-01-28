Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fatih Karagümrük: 4 - Çaykur Rizespor: 0| MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 4 - Çaykur Rizespor: 0| MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karagümrük, Rize'yi farklı geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük kazandı.

        Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 38'de Valentin Eysseric, 66'da penaltıdan Serdar Dursun, 75'te Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş attı attı.

        Alt sıralarda yer alan kırmızı siyahlılar bu sonucun ardından puanını 24'e yükseltti, Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        28´inci dakikada Fatih Karagümrük´te Eysseric, sol kanattan kullandığı köşe vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Direk dibine gelen topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

        32´nci dakikada Çaykur Rizespor´da sol kanattan Shelvey´in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içerisinde Emirhan Topçu´ya geldi. Emirhan Topçu, kafayla topu Olawoyin´e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazında gelen topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sirigu´da kaldı.

        35´inci dakikada orta alanda topla buluşan Bertolacci, pasını Eysseric´e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin yandan dışarıya çıktı.

        38´inci dakikada Fatih Karagümrük´ün golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan´ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Eysseric´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        40´ıncı dakikada Çaykur Rizespor, Gustavo ile etkili geldi. Fatih Karagümrük savunmasında Bertolacci´nin uzaklaştıramadığı top ceza sahasının hemen önünde Gustavo´da kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra sert vuruşunda top önce direğe çarptı ardından kaleci Sirigu´ya çarparak oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük´ün 1-0 üstünlüğü ile bitti.

        48´inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shelvey´in sol ayağıyla sert şutunda topu kaleci Sirigu ayaklarıyla kornere çeldi.

        64´üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Olawoyin´in müdahalesi ile Serdar Dursun yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, pozisyonun önce dışarda olduğunu belirterek Fatih Karagümrük lehine serbest vuruş kararı verdi. Ardından bir süre VAR ile konuşan Turgut Doman, kararını değiştirerek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

        66´ncı dakikada Fatih Karagümrük karşılaşmada 2´nci golü buldu. Penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, topu ve kaleci Gökhan Akkan´ı ayrı noktalara yolladı: 2-0.

        75´inci dakikada Fatih Karagümrük farkı 3´e çıkardı. Çaykur Rizespor´da Pinchi´nin hatalı pasında gerilerden gelerek topu kapan Levent Mercan, topla birlikte ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun sert şutunda Olawoyine´de çarpan top ağlara gitti: 3-0.

        85´inci dakikada Fatih Karagümrük´un 4´üncü golü geldi. Orta alanda Çaykur Rizespor´da Halil İbrahim Pehlivan dengesini kaybederek yere düştü. Halil İbrahim Pehlivan´dan topu kapan Can Keleş, topla kat ederek ceza sahası dışından sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

        Karşılaşma ev sahibi Fatih Karagümrük´ün 4-0´lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

        STAT: Atatürk Olimpiyat

        HAKEMLER: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

        FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Biraschi, Salih Dursun (Dk. 90 Koray Günter), Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 83 Paoletti), Bertolacci (Dk. 83 Feghouli), Teklic (Dk. 49 Can Keleş), Eysseric (Dk. 90 Samed Onur), Güven Yalçın, Serdar Dursun

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey (Dk. 83 Mor Faye), Mithat Pala (Dk. 68 Pinchi), Gustavo (Dk. 64 Minchev), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Gaich

        GOLLER: Dk. 38 Eysseric, Dk. 66 (P) Serdar Dursun, Dk. 75 Levent Mercan, Dk. 85 Can Keleş (Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Teklic, Samed Onur (Fatih Karagümrük) - Mithat Pala, Pinchi (Çaykur Rizespor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Habertürk Anasayfa