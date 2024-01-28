Fatih Karagümrük: 4 - Çaykur Rizespor: 0| MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 38'de Valentin Eysseric, 66'da penaltıdan Serdar Dursun, 75'te Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş attı attı.

Alt sıralarda yer alan kırmızı siyahlılar bu sonucun ardından puanını 24'e yükseltti, Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28´inci dakikada Fatih Karagümrük´te Eysseric, sol kanattan kullandığı köşe vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Direk dibine gelen topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

32´nci dakikada Çaykur Rizespor´da sol kanattan Shelvey´in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içerisinde Emirhan Topçu´ya geldi. Emirhan Topçu, kafayla topu Olawoyin´e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazında gelen topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sirigu´da kaldı.

35´inci dakikada orta alanda topla buluşan Bertolacci, pasını Eysseric´e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin yandan dışarıya çıktı.

38´inci dakikada Fatih Karagümrük´ün golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan´ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Eysseric´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

40´ıncı dakikada Çaykur Rizespor, Gustavo ile etkili geldi. Fatih Karagümrük savunmasında Bertolacci´nin uzaklaştıramadığı top ceza sahasının hemen önünde Gustavo´da kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra sert vuruşunda top önce direğe çarptı ardından kaleci Sirigu´ya çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük´ün 1-0 üstünlüğü ile bitti.

48´inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shelvey´in sol ayağıyla sert şutunda topu kaleci Sirigu ayaklarıyla kornere çeldi.

64´üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Olawoyin´in müdahalesi ile Serdar Dursun yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, pozisyonun önce dışarda olduğunu belirterek Fatih Karagümrük lehine serbest vuruş kararı verdi. Ardından bir süre VAR ile konuşan Turgut Doman, kararını değiştirerek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

66´ncı dakikada Fatih Karagümrük karşılaşmada 2´nci golü buldu. Penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, topu ve kaleci Gökhan Akkan´ı ayrı noktalara yolladı: 2-0.

75´inci dakikada Fatih Karagümrük farkı 3´e çıkardı. Çaykur Rizespor´da Pinchi´nin hatalı pasında gerilerden gelerek topu kapan Levent Mercan, topla birlikte ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun sert şutunda Olawoyine´de çarpan top ağlara gitti: 3-0.

85´inci dakikada Fatih Karagümrük´un 4´üncü golü geldi. Orta alanda Çaykur Rizespor´da Halil İbrahim Pehlivan dengesini kaybederek yere düştü. Halil İbrahim Pehlivan´dan topu kapan Can Keleş, topla kat ederek ceza sahası dışından sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma ev sahibi Fatih Karagümrük´ün 4-0´lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Biraschi, Salih Dursun (Dk. 90 Koray Günter), Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 83 Paoletti), Bertolacci (Dk. 83 Feghouli), Teklic (Dk. 49 Can Keleş), Eysseric (Dk. 90 Samed Onur), Güven Yalçın, Serdar Dursun

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey (Dk. 83 Mor Faye), Mithat Pala (Dk. 68 Pinchi), Gustavo (Dk. 64 Minchev), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Gaich

GOLLER: Dk. 38 Eysseric, Dk. 66 (P) Serdar Dursun, Dk. 75 Levent Mercan, Dk. 85 Can Keleş (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Teklic, Samed Onur (Fatih Karagümrük) - Mithat Pala, Pinchi (Çaykur Rizespor)